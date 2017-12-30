Назван топ-3 лучших и худших бюджетных смартфонов в 2017 году‍

Москва, 30 декабря. Российские эксперты назвали топ-3 лучших и худших смартфонов на отечественном рынке в 2017 году, цена на которые не превышает 20 тыс рублей. В рейтинге с положительной репутацией оказались Huawei Nova 2i, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy J7.

Уходящий год был богат на новинки — недорогие смартфоны стали более функциональными, обзавелись безрамочными экранами, хорошими камерами и внушительным объемом оперативной памяти. Life включил в тройку отличных бюджетных вариантов Huawei Nova 2i. Китайский бюджетник выглядит стильно, поскольку 83% лицевой панели занимает экран. Гаджет оснащен двумя двойными камерами, 4 ГБ оперативки, аккумулятором на 3340 мАч и слотами на две SIM-карты.

На втором месте в тройке лучших находится Xiaomi Mi A1, который взял от своих собратьев самое лучшее: дизайн iPhone 7 Plus, операционную систему Android, большой экран, двойную камеру. Разработчики оснастили смартфон процессором Snapdragon и не поскупились на рекламу. Однако телефон стоит потраченных денег — он функционален и удобен, работает четко.

Корейский флагман Samsung Galaxy J7 — это «прокачанный» смартфон, дизайнеры убрали боковые рамки для 5,5-дюймового FullHD-экрана, снабдили его 3 ГБ оперативки, батареей на 3600 мАч и бюджетным microUSB-разъемом. Для покупателей, который ценят бренд, но при этом не готовы потратить космическую сумму, Galaxy J7 — отличный вариант. По мнению экспертов, в топ худших бюджетных смартфонов вошли Sony Xperia XA1, Samsung Galaxy A3 (текущего года выпуска), а также LG Q6a.