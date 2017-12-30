Сирия: корреспондент ФАН побывал на мероприятии в честь знаменитого врача, спасшего сотни сирийцев

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Сахная в провинции Дамаск, где местные жители устроили чествование доктора Исана Эззедина.

Исан Эззедин после того, как в 1968-м году закончил обучение в Дамасском университете внутренней медицины для детей, открыл свою клинику в городе Джарамана.

До начала сирийского кризиса доктор предоставлял медицинские услуги беженцам из Ирака и ливанцам, а после того, как в 2011 году вооруженный конфликт начался и в Сирии, Эззедин оказывал помощь всем нуждающимся в ней беженцам, при этом стремясь сохранить достоинство людей. Он брал со своих пациентов лишь минимальную плату в 50 сирийских фунтов, а те, кто по каким-то причинам не могли позволить себе и этого, получали помощь бесплатно. По словам самого Исана Эззедина, такие люди составляют примерно 75 процентов всех, кто приходит в его клинику.

Доктор работает день и ночь, чтобы гарантировать, что все нуждающиеся получают жизненно важную медицинскую помощь и лекарства. После окончания рабочего дня в клинике Исан Эззедин регулярно посещает пациентов, которые не могут прийти в клинику самостоятельно для завершения лечения, и предоставляет им необходимое лечение и лекарства.

«Я получаю лекарства в основном от фармацевтических компаний, некоторые — от коллег, а лекарства распределяются одинаково и в соответствии с потребностями», — рассказывает знаменитый врач.

В этом году Иссан Эззедин был удостоен звания лауреата премии «Нансен» от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Его очень ценят на родине и поэтому устроили чествование доктора.