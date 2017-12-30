Сирия: корреспондент ФАН побывал на мероприятии в честь знаменитого врача, спасшего сотни сирийцев
Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Сахная в провинции Дамаск, где местные жители устроили чествование доктора Исана Эззедина.
Исан Эззедин после того, как в 1968-м году закончил обучение в Дамасском университете внутренней медицины для детей, открыл свою клинику в городе Джарамана.
До начала сирийского кризиса доктор предоставлял медицинские услуги беженцам из Ирака и ливанцам, а после того, как в 2011 году вооруженный конфликт начался и в Сирии, Эззедин оказывал помощь всем нуждающимся в ней беженцам, при этом стремясь сохранить достоинство людей. Он брал со своих пациентов лишь минимальную плату в 50 сирийских фунтов, а те, кто по каким-то причинам не могли позволить себе и этого, получали помощь бесплатно. По словам самого Исана Эззедина, такие люди составляют примерно 75 процентов всех, кто приходит в его клинику.
Доктор работает день и ночь, чтобы гарантировать, что все нуждающиеся получают жизненно важную медицинскую помощь и лекарства. После окончания рабочего дня в клинике Исан Эззедин регулярно посещает пациентов, которые не могут прийти в клинику самостоятельно для завершения лечения, и предоставляет им необходимое лечение и лекарства.
«Я получаю лекарства в основном от фармацевтических компаний, некоторые — от коллег, а лекарства распределяются одинаково и в соответствии с потребностями», — рассказывает знаменитый врач.
В этом году Иссан Эззедин был удостоен звания лауреата премии «Нансен» от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Его очень ценят на родине и поэтому устроили чествование доктора.
«Я никогда не думал, что буду в таком положении, и никогда не знал, что дела пойдут так, — выступает Исан Эззедин перед собравшимися на мероприятии в его честь. — Позвольте мне выразить мою радость от этой встречи, я рад видеть вас. Моя радость безгранична, так как я люблю этот город и его щедрых жителей. Я чувствую, что есть те, которые больше чем я заслуживают подобные чествования. Например, те, кто погиб защищая родину. Или те, кто потерял своих детей в боях. Мои дорогие братья, спасибо всем, кто организовал это мероприятие и участвовал в нем. Спасибо вам всем и надеюсь, что я как-то тоже смогу вас поблагодарить в ответ».