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Общество
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Украина
Киев возьмет кредит в 150 миллионов евро на модернизацию железной дороги
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    Киев возьмет кредит в 150 миллионов евро на модернизацию железной дороги

    16:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:56  30 Декабря 2017
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    Киев возьмет кредит в 150 миллионов евро на модернизацию железной дороги

    Киев, 30 декабря. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украинским железным дорогам («Укрзализныця») кредит в размере 150 миллионов евро для модернизации железной дороги, сообщили в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

    «ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 миллионов евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев  — Колосовка», — констатировали представители министерства.

    В ведомстве уточнили, что соответствующий договор был подписан сторонами в субботу, 30 декабря.

    Киев возьмет кредит в 150 миллионов евро на модернизацию железной дороги

    Общая стоимость украинского проекта по модернизации железных дорог составляет 300 миллионов евро. Вторую половину Киеву предоставит Европейский инвестиционный банк. С ним соглашение было заключено в декабре этого года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #кредит #ебрр #железные дороги
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