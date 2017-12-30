Киев возьмет кредит в 150 миллионов евро на модернизацию железной дороги

Киев, 30 декабря. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украинским железным дорогам («Укрзализныця») кредит в размере 150 миллионов евро для модернизации железной дороги, сообщили в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

«ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 миллионов евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев — Колосовка», — констатировали представители министерства.

В ведомстве уточнили, что соответствующий договор был подписан сторонами в субботу, 30 декабря.

Общая стоимость украинского проекта по модернизации железных дорог составляет 300 миллионов евро. Вторую половину Киеву предоставит Европейский инвестиционный банк. С ним соглашение было заключено в декабре этого года.