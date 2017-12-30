«Боятся русского «медведя»: россияне объяснили, почему Австралия привела ВВС в боевую готовность

Канберра, 30 декабря. Авиабаза ВВС Австралии в городе Дарвин была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за пролета бомбардировщиков Ту-95МС ВКС РФ в нейтральных водах у берегов Индонезии. Россияне прокомментировали реакцию австралийских военных.

Россияне прозвали «медведем» самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями Ту-95МС. В американском издании National Interest признали, что российский бомбардировщик, оснащенный стелс-ракетами, может абсолютно «безнаказанно» атаковать любые цели с расстояния за пределами систем ПВО. Именно поэтому ВВС Австралии подняли шум из-за пролета Ту-95МС у берегов Индонезии, уверены пользователи из России.

«Если они впадают в такую истерику только из-за того, что где-то далеко пролетают «медведи», видать, служба у них очень скучная», — предположил Rocker Man. «А может австралийские кенгуру русского «медведя» боятся, вот и не приближаются», — считает CR.

Некоторые намекают на то, что Австралии из-за отдаленности континента ничто не угрожает и местные военные привыкли к размеренному ритму несению службы. Поэтому руководство авиабазы использовало «инцидент» с Ту-95МС как повод для поддержания «боевого духа».