18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Митрополит Иларион: Передача Исаакиевского собора РПЦ состоится в обозримом будущем
#Соцсети
«Боятся русского «медведя»: россияне объяснили, почему Австралия привела ВВС в боевую готовность
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Боятся русского «медведя»: россияне объяснили, почему Австралия привела ВВС в боевую готовность

    16:59  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  30 Декабря 2017
    1479

    «Боятся русского «медведя»: россияне объяснили, почему Австралия привела ВВС в боевую готовность

    Канберра, 30 декабря. Авиабаза ВВС Австралии в городе Дарвин была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за пролета бомбардировщиков Ту-95МС ВКС РФ в нейтральных водах у берегов Индонезии. Россияне прокомментировали реакцию австралийских военных. 

    Россияне прозвали «медведем» самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями Ту-95МС. В американском издании National Interest признали, что российский бомбардировщик, оснащенный стелс-ракетами, может абсолютно «безнаказанно» атаковать любые цели с расстояния за пределами систем ПВО. Именно поэтому ВВС Австралии подняли шум из-за пролета Ту-95МС у берегов Индонезии, уверены пользователи из России. 

    «Если они впадают в такую истерику только из-за того, что где-то далеко пролетают «медведи», видать, служба у них очень скучная», — предположил Rocker Man.

    «А может австралийские кенгуру русского «медведя» боятся, вот и не приближаются», — считает CR. 

    «Боятся русского «медведя»: россияне объяснили, почему Австралия привела ВВС в боевую готовность

    Некоторые намекают на то, что Австралии из-за отдаленности континента ничто не угрожает и местные военные привыкли к размеренному ритму несению службы. Поэтому руководство авиабазы использовало «инцидент» с Ту-95МС как повод для поддержания «боевого духа». 

    «Еще одни вояки. Хотя Кука съели все-таки», — написал Артур. 

    «Подготовили боевых кенгуру», — пошутил genom.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #вкс рф #ту-95мс #ввс австралии
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        1467
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        7096
        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        12:14   30 Декабря 2017
        306
        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        12:09   30 Декабря 2017
        260