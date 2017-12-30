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Общество
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Украина
Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове
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    Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

    17:11  30 Декабря 2017  /обновлено: 17:11  30 Декабря 2017
    7096

    Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

    Харьков, 30 декабря. Неизвестный захватил отделение «Укрпочты» на улице Шевченко в Харькове и угрожает взорвать его.

    Движение транспорта в районе почтового отделения перекрыто. На месте происшествия работают правоохранители. В захваченном помещении находятся посетители, их точное количество не сообщается.

    К почтовому отделению подъехали около 20 машин патрульной полиции, пожарные, взрывотехники и скорая.

    «По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — сообщил спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало.

    На место случившегося выехали следователи и руководство полиции Харькова, сообщает «Украинская правда».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #заложники #взрывчатка #укрпочта
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