В CNN испугались требования Путина ликвидировать террористов

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе поручил ФСБ ликвидировать террористов при задержании в случае угрозы. На телеканале CNN испугались, приняв их, по всей видимости, в том числе и на счет мирных граждан.

На церемонии награждения участников операции Сирии в Кремле Путин потребовал ликвидировать боевиков на месте, если они угрожают безопасности правоохранителей. Позже ведущий Фред Пляйтген в эфире CNN заявил, что заявление звучит жестко даже из уст Путина.

«Нам, Ричард, также следует принять во внимание, перед какой аудиторией он произнес эти слова. Там были офицеры, в частности те, кто принимал участие в российской кампании в Сирии», — напомнил ведущий своему коллеге.

СМИ напоминают, что Владимир Путин всегда жестко высказывался в адрес террористов, а Пляйтген, вероятно, не следит за высказываниями российского лидера.