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Политика
В CNN испугались требования Путина ликвидировать террористов
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    В CNN испугались требования Путина ликвидировать террористов

    16:30  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  30 Декабря 2017
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    В CNN испугались требования Путина ликвидировать террористов

    Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе поручил ФСБ ликвидировать террористов при задержании в случае угрозы. На телеканале CNN испугались, приняв их, по всей видимости, в том числе и на счет мирных граждан.

    На церемонии награждения участников операции Сирии в Кремле Путин потребовал ликвидировать боевиков на месте, если они угрожают безопасности правоохранителей. Позже ведущий Фред Пляйтген в эфире CNN заявил, что заявление звучит жестко даже из уст Путина.

    «Нам, Ричард, также следует принять во внимание, перед какой аудиторией он произнес эти слова. Там были офицеры, в частности те, кто принимал участие в российской кампании в Сирии», — напомнил ведущий своему коллеге.

    СМИ напоминают, что Владимир Путин всегда жестко высказывался в адрес террористов, а Пляйтген, вероятно, не следит за высказываниями российского лидера.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #cnn
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