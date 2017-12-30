«Финальный удар»: в Киеве рассказали, как Украина потеряла Донбасс в 2017 году

Киев, 30 декабря. 2017 год нанес Украине «финальный удар»: она окончательно потеряла Донбасс, заявил в эфире украинского телевидения политолог Руслан Бортник.

По словам Бортника, уходящий год стал с 2014-го наихудшим в отношениях между Украиной и республиками Донбасса. Эксперт признал, что Киев потерял ДНР и ЛНР как общество.

«В этом году мы потеряли Донбасс. И потеряли уже не как территорию, а как общество, как три миллиона человек», — сообщил Бортник.

Политолог назвал выдачу собственных паспортов, свидетельств о рождении и других документов в республиках «финальным ударом», окончательно проведшим границу между Украиной и Донбассом.

«Даже разрыв политических связей, даже война, разрыв экономических связей не нанесли такого урона», — подчеркнул эксперт.

При этом Бортник не преминул заявить, якобы Донецкая и Луганская республика интегрированы в российское социально-правовое поле и «живут по законам» РФ.

Напомним, официальные представители Москвы неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Донецкая и Луганская народная республики объявили о своей независимости весной 2014 года. В ответ на это Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР.

По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию, Киев регулярно нарушает достигнутые договоренности. Украинские силовики проводят обстрелы территории республик, игнорируя режим прекращения огня.