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Общество
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Политика
Клинцевич назвал пиаром заявление ИГ о причастности к взрыву в Петербурге
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    Клинцевич назвал пиаром заявление ИГ о причастности к взрыву в Петербурге

    16:30  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  30 Декабря 2017
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    Клинцевич назвал пиаром заявление ИГ о причастности к взрыву в Петербурге

    Москва, 30 декабря. Заявление боевиков террористической организации «Исламское государство»1 о причастности к взрыву в Петербурге является пиаром, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич отреагировал на информацию о том, что боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) заявили о своей причастности к взрыву в Петербурге, во время которого пострадали 18 человек,

    «Это заявление  — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе, — приводит слова сенатора РИА Новости. — Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ1 в России не существует».

    Клинцевич назвал пиаром заявление ИГ о причастности к взрыву в Петербурге

    Ранее президент России Владимир Путин назвал взрыв в супермаркете «Перекресток» терактом. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле не считают взрыв, произошедший в Петербурге, недоработкой спецслужб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #иг #теракт #петербург #клинцевич #пиар
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