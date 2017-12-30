Клинцевич назвал пиаром заявление ИГ о причастности к взрыву в Петербурге

Москва, 30 декабря. Заявление боевиков террористической организации «Исламское государство»1 о причастности к взрыву в Петербурге является пиаром, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич отреагировал на информацию о том, что боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) заявили о своей причастности к взрыву в Петербурге, во время которого пострадали 18 человек,

«Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе, — приводит слова сенатора РИА Новости. — Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ1 в России не существует».

Ранее президент России Владимир Путин назвал взрыв в супермаркете «Перекресток» терактом. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле не считают взрыв, произошедший в Петербурге, недоработкой спецслужб.

1 Организация запрещена на территории РФ.