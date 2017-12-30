«Газпром» и CNPC подписали соглашение о создании нового маршрута поставок газа в Китай

Пекин, 30 декабря. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илинь подписали соглашение об условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Сегодня мы заложили основу для создания еще одного трубопроводного маршрута поставок российского газа в Китай. Проект расширит возможности для удовлетворения растущего спроса на газ на китайском рынке», — сказал Миллер.

Соглашение регулирует основные параметры будущих поставок российского газа в Китай. В частности, документ определяет объем поставок, срок действия контракта, а также период наращивания объемов поставок топлива. Кроме того, главы «Газпрома» и CNPC подписали координационное соглашение, которое регулирует поставки природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Отмечается, что стороны планируют выйти на подписание контракта в 2018 году.

Напомним, в сентябре 2014 года «Газпром» приступил к строительству магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому будет осуществляться транспортировка газа в Китай.