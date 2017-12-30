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Сирия сегодня: концерт на авиабазе «Хмеймим», освобождение поселений Хамы, обнаружение массовых захоронений в Ракке
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    Сирия сегодня: концерт на авиабазе «Хмеймим», освобождение поселений Хамы, обнаружение массовых захоронений в Ракке

    16:14  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:14  30 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: концерт на авиабазе «Хмеймим», освобождение поселений Хамы, обнаружение массовых захоронений в Ракке

    Сирия сегодня, 30 декабря. Российские артисты дали новогодний концерт на авиабазе «Хмеймим». Сирийская армия освобождает от террористов провинцию Хама. В Ракке найдены массовые захоронения жертв боевиков. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Артисты поздравили с Новым годом авиационную группу ВВС ВКС России в Сирии

    В субботу российские артисты дали предновогодний концерт на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Поздравить военнослужащих с наступающим новым годом приехали звезда мюзикла «Собор Парижской Богоматери» Антон Макарский, певицы Зара и Юлиана Грин, актер Сергей Маховиков и ансамбль «Русская душа». Их выступления прошли как в культурном центре авиабазы, так и на отдельных заставах. Артисты исполняли песни по заявкам военных.

    После концерта военнослужащим ВКС РФ вручили письма от российских школьников, в которых ребята написали им поздравления с Новым годом.

    Сирия сегодня: концерт на авиабазе «Хмеймим», освобождение поселений Хамы, обнаружение массовых захоронений в Ракке

    Восемь поселений провинции Хама освобождены от террористов

    Как сообщил военный источник, Сирийской арабской армии (САА) при поддержке авиагруппы ВКС России удалось освободить восемь поселений на севере провинции Хама.

    Боевики «Джебхат ан-Нусры1» (группировка запрещена в России) были выбиты из поселений Атшан, Аль-Хамдания, Аль-Слумия, Абу-Омар, Насирия, Тиляль Заатари, Мурек и Джадваия. Отмечается, что в ходе наступления были уничтожены военная техника и огневые позиции террористов.

    Днем ранее САА отбросила боевиков за поселение Абу-Дали в провинции Хама. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, поскольку имеет транспортное соединение с несколькими сирийскими провинциями.

    Сирия сегодня: концерт на авиабазе «Хмеймим», освобождение поселений Хамы, обнаружение массовых захоронений в Ракке

    В провинции Ракка нашли два массовых захоронения жертв боевиков

    Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, два захоронения жертв террористов группировки «Исламское государство1» (ИГ1, запрещена в РФ) обнаружены в районе населенного пункта аль-Вави в западной части провинции Ракка.

    Информацию об этих братских могилах военнослужащим САА передали местные жители, которым удалось спастись от боевиков.

    В настоящее время специалисты производят эксгумацию тел, после которой предстоит установление личностей погибших. К настоящему времени известно, что в братских могилах были похоронены не только мирные жители, но и сирийские военнослужащие.

    Сирия сегодня: концерт на авиабазе «Хмеймим», освобождение поселений Хамы, обнаружение массовых захоронений в Ракке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #ракка #джебхат ан-нусра
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