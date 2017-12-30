Премьера нового кроссовера Nissan Juke состоится весной 2018 года
Москва, 30 декабря. Обновленную версию кроссовера Nissan Juke японская компания планирует представить весной 2018 года.
Новый Nissan Juke собираются изменить как внешне, так и с технической точки зрения. Так, кроссовер обещают представить в более агрессивном дизайне, а наряду со стандартной появится и электрическая версия автомобиля.
Обновленный кроссовер соберут на платформе CMF-B с турбированными двигателями объемами один и 1,6 литра. Кроме того, Nissan Juke оснастят системой ProPilot, благодаря которой автомобиль сможет самостоятельно передвигаться в потоке машин, выполняя ряд функций без участия водителя.
Напомним, ранее Nissan Juke вошел в топ-10 лучших кроссоверов стоимостью до 1 миллиона рублей. В рейтинге, составленном российскими экспертами, автомобиль занял вторую строчку.