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Политика
Путин оставил Порошенко без поздравления
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    Путин оставил Порошенко без поздравления

    16:00  30 Декабря 2017
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    Путин оставил Порошенко без поздравления

    Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин не поздравил коллег из Грузии и Украины — Георгия Маргвелашвили и Петра Порошенко с новогодними праздниками.

    Российский лидер мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 
    В списке лиц, получивших новогоднее послание от президента России, значится порядка сорока действующих и экс-лидеров государств, глав правительств и руководителей международных организаций.

    Однако в списке адресатов не значатся президенты Украины и Грузии. На этот факт также обратили внимание журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов и главный редактор «Эха Москвы»  Алексей Венедиктов. 

    Отметим, в прошлом году Порошенко и Маргвелашвили тоже остались без поздравлений Кремля. Тогда пресс-секретарь президента России объяснил, что Владимир Путин адресовал новогодние пожелания народам Грузии и Украины, а не их лидерам, поскольку политический кризис не должен отражаться на межнациональных отношениях. 
     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #порошенко #грузия #новый год #маргвелашвили
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