Путин оставил Порошенко без поздравления

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин не поздравил коллег из Грузии и Украины — Георгия Маргвелашвили и Петра Порошенко с новогодними праздниками.

Российский лидер мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В списке лиц, получивших новогоднее послание от президента России, значится порядка сорока действующих и экс-лидеров государств, глав правительств и руководителей международных организаций.

Однако в списке адресатов не значатся президенты Украины и Грузии. На этот факт также обратили внимание журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Путин поздравил с Новым годом четыре десятка иностранных лидеров, включая Трампа, Меркель, Эрдогана, Асада и Папу Римского: Порошенко и Маргвелашвили остались без поздравлений pic.twitter.com/P8YC2SDyi4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 декабря 2017 г.

Отметим, в прошлом году Порошенко и Маргвелашвили тоже остались без поздравлений Кремля. Тогда пресс-секретарь президента России объяснил, что Владимир Путин адресовал новогодние пожелания народам Грузии и Украины, а не их лидерам, поскольку политический кризис не должен отражаться на межнациональных отношениях.

