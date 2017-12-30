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Происшествия
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Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

    19:30  30 Декабря 2017
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    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 30 декабря. ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 территорий Идлиба, в Дейр-эз-Зоре под снайперским огнем ИГ1 погиб боец SDF, армия Ирака уничтожила несколько командных пунктов и склад оружия ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков в Восточной Гуте,  при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ территории Идлиба.

    «Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо и Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции SDF в районе Африна.

    Курды: противостоят ССА в Алеппо, потеряли бойца в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

    Сирийская арабская армия (САА) активизировала наступление на зоны дислокации радикальных группировок в Восточной Гуте. Военный источник пишет в социальной сети Twitter (@Iraq_Gate), что армия САР ведет интенсивный артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в Харасте. Ранее сообщалось, что под обстрелом правительственных войск оказались также опорные пункты радикалов недалеко от населенных пунктов Дума, Джисрин и Сабка. По данным местного Telegram-канала (@dorarsite), с воздуха САА поддерживают ВВС Сирии.

    Боевики радикальных формирований открыли минометный огонь по мирным районам на юго-востоке Дамаска. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

    На севере Алеппо развивается конфликт между протурецкими вооруженными группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреливают позиции SDF в районе Африна.

    В южной части региона зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным источника в социальной сети Twitter (@athadsyria2), в эпицентре противостояния находятся населенные пункты Рамла и Бурдж Сабна.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

    На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между курдами и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что радикалы ИГ напали на опорные пункты «демократической армии» к северу от деревни Абу Хамам. По сведениям военного Twitter-канала (@obamet_sec), позиции курдских отрядов ополчения в этом районе подверглись снайперскому обстрелу со стороны ИГИЛ1. В результате новой атаки погиб боец SDF, еще один ополченец получил ранения. Также ИГИЛовцы открыли огонь по курдским расположениям в окрестностях населенного пункта Хаджин.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Сукейк и Аш-Шейх Барка на юго-востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах союзной авиации пишет военный источник в Telegram (@C_Military1).

    Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в регионе. По данным Telegram-канала (@NRVR11) ожесточенные бои между САА и радикалами «Ан-Нусры» идут в районе поселения Тель Сукейк. Другой источник в Telegram (@iswnews) пишет, что солдаты армии САР освободили от террористов деревню Абу Умар.

    Ирак

    Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

    Солдаты иракской армии уничтожили командный пункт и склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства», обнаруженные в районе Хави аль-Азим на севере провинции Дияла. Об этом сообщает на своем сайте информационное агентство Alsumaria News. Ранее ВВС Ирака ликвидировали три штаба ИГИЛ в этой же части региона.

     Информационное агентство Iraqi News пишет, что силы безопасности провинции Анбар арестовали террориста «Исламского государства», принимавшего участие в организации ряда терактов на территории региона.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #восточная гута #дияла #тахрир аш-шам
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