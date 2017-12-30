Сирия новости 30 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, снайперы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 30 декабря. ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 территорий Идлиба, в Дейр-эз-Зоре под снайперским огнем ИГ1 погиб боец SDF, армия Ирака уничтожила несколько командных пунктов и склад оружия ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков в Восточной Гуте, при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ территории Идлиба.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо и Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции SDF в районе Африна.

Курды: противостоят ССА в Алеппо, потеряли бойца в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) активизировала наступление на зоны дислокации радикальных группировок в Восточной Гуте. Военный источник пишет в социальной сети Twitter (@Iraq_Gate), что армия САР ведет интенсивный артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в Харасте. Ранее сообщалось, что под обстрелом правительственных войск оказались также опорные пункты радикалов недалеко от населенных пунктов Дума, Джисрин и Сабка. По данным местного Telegram-канала (@dorarsite), с воздуха САА поддерживают ВВС Сирии.

Боевики радикальных формирований открыли минометный огонь по мирным районам на юго-востоке Дамаска. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (@hosienmortadapressnew).

Провинция Алеппо

На севере Алеппо развивается конфликт между протурецкими вооруженными группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреливают позиции SDF в районе Африна.

В южной части региона зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным источника в социальной сети Twitter (@athadsyria2), в эпицентре противостояния находятся населенные пункты Рамла и Бурдж Сабна.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между курдами и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что радикалы ИГ напали на опорные пункты «демократической армии» к северу от деревни Абу Хамам. По сведениям военного Twitter-канала (@obamet_sec), позиции курдских отрядов ополчения в этом районе подверглись снайперскому обстрелу со стороны ИГИЛ1. В результате новой атаки погиб боец SDF, еще один ополченец получил ранения. Также ИГИЛовцы открыли огонь по курдским расположениям в окрестностях населенного пункта Хаджин.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Сукейк и Аш-Шейх Барка на юго-востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах союзной авиации пишет военный источник в Telegram (@C_Military1).

Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в регионе. По данным Telegram-канала (@NRVR11) ожесточенные бои между САА и радикалами «Ан-Нусры» идут в районе поселения Тель Сукейк. Другой источник в Telegram (@iswnews) пишет, что солдаты армии САР освободили от террористов деревню Абу Умар.

Ирак

Солдаты иракской армии уничтожили командный пункт и склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства», обнаруженные в районе Хави аль-Азим на севере провинции Дияла. Об этом сообщает на своем сайте информационное агентство Alsumaria News. Ранее ВВС Ирака ликвидировали три штаба ИГИЛ в этой же части региона.

Информационное агентство Iraqi News пишет, что силы безопасности провинции Анбар арестовали террориста «Исламского государства», принимавшего участие в организации ряда терактов на территории региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)