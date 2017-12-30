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Общество
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Общество
«Ниву» 1979 года в Новосибирске выставили на продажу по цене Renault Duster
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    «Ниву» 1979 года в Новосибирске выставили на продажу по цене Renault Duster

    15:55  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  30 Декабря 2017
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    «Ниву» 1979 года в Новосибирске выставили на продажу по цене Renault Duster

    Москва, 30 декабря. Житель Новосибирска выставил на продажу в Интернете российский внедорожник ВАЗ-2121 образца 1979 года, оценив машину в 650 тысяч рублей. Стоимость «Нивы» сопоставима с Renault Duster. 

    В объявлении на drom.ru отмечается, что пробег «Нивы» составляет всего 10 тысяч километров. Цвет машины 1979 года — желтый, внедорожник оснащен 75-сильным мотором объемом 1,6 литра. По запрашиваемой продавцом цене машина сравнима с новеньким  Renault Duster. 

    «Ниву» 1979 года в Новосибирске выставили на продажу по цене Renault Duster

    Напомним, что житель Тольятти ранее выставил на торги «Ниву» 1980 года с рекордно низким пробегом в 200 км. Автомобиль оценили в 5 млн рублей. Отмечается, что машина представляет большую ценность для коллекционеров. 

    «Ниву» 1979 года в Новосибирске выставили на продажу по цене Renault Duster

    Ранее на Украине нашли «Москвич-2141» без пробега, его возраст — почти четверть века. На продажу в Интернет часто выставляют машины, которые никогда не использовались и простояли все это время в гараже у владельцев.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #нива
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