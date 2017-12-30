18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Митрополит Иларион: Передача Исаакиевского собора РПЦ состоится в обозримом будущем
Украина
Депутат Рады рассказал, как Киев «обогащает» экономику России через белорусские МАЗы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Рады рассказал, как Киев «обогащает» экономику России через белорусские МАЗы

    15:48  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  30 Декабря 2017
    845

    Депутат Рады обвинил Порошенко в «дотации» российской экономики

    Киев, 30 декабря. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко обвинил Киев в том, что он якобы обогащает российскую экономику, закупая для автозавода «Богдан» основу грузовиков у белорусского «МАЗа».

    Об этом Лещенко заявил в эфире телеканала NewsOne. По словам депутата, сегодня основным поставщиком грузовиков ВСУ является автозавод «Богдан», который, по сведениям Лещенко, контролируется близкими Порошенко.

    При этом «Богдан» для своих грузовиков закупает основу у белорусского «МАЗа», который собирается из российских деталей. На этом основании Лещенко сделал вывод, якобы фактически украинская армия получает российские грузовики, а Киев «дотирует российскую экономику».

    «По сути, мы через МАЗы белорусские, которые завозит сюда «Богдан», дотируем российскую экономику и российский бюджет», — заявил депутат.

    Депутат Рады обвинил Порошенко в «дотации» российской экономики

    Напомним, с 2014 года Киев взял курс на антироссийскую политику. В частности, был принят закон о так называемой декоммунизации, в рамках которого украинские власти пытаются переписать историю страны, стерев из нее свидетельства близости российского и украинского народов.

    Киев стремится разорвать с Москвой не только культурные, но и экономические связи. Так, в середине декабря украинские власти выступили с инициативой прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #украина #порошенко #грузовики #богдан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        1467
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        7096
        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        12:14   30 Декабря 2017
        306
        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        12:09   30 Декабря 2017
        260