Депутат Рады рассказал, как Киев «обогащает» экономику России через белорусские МАЗы

Киев, 30 декабря. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко обвинил Киев в том, что он якобы обогащает российскую экономику, закупая для автозавода «Богдан» основу грузовиков у белорусского «МАЗа».

Об этом Лещенко заявил в эфире телеканала NewsOne. По словам депутата, сегодня основным поставщиком грузовиков ВСУ является автозавод «Богдан», который, по сведениям Лещенко, контролируется близкими Порошенко.

При этом «Богдан» для своих грузовиков закупает основу у белорусского «МАЗа», который собирается из российских деталей. На этом основании Лещенко сделал вывод, якобы фактически украинская армия получает российские грузовики, а Киев «дотирует российскую экономику».

«По сути, мы через МАЗы белорусские, которые завозит сюда «Богдан», дотируем российскую экономику и российский бюджет», — заявил депутат.

Напомним, с 2014 года Киев взял курс на антироссийскую политику. В частности, был принят закон о так называемой декоммунизации, в рамках которого украинские власти пытаются переписать историю страны, стерев из нее свидетельства близости российского и украинского народов.

Киев стремится разорвать с Москвой не только культурные, но и экономические связи. Так, в середине декабря украинские власти выступили с инициативой прекратить железнодорожное сообщение с Россией.