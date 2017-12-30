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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка
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    В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка

    15:33  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:33  30 Декабря 2017
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    В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка

    Донецк, 30 декабря. Подразделения вооруженных сил Украины обстреляли окраины Донецка. Об этом сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

    По данным представителя ведомства, украинские силовики обстреляли населенный пункт Спартак, который находится на северной окраине Донецка.

    «Сегодня в 14:15 украинские силовики продолжили нарушать режим прекращения огня на донецком направлении. Обстрелу из автоматического гранатомета и стрелкового оружия подвергся район населенного пункта Спартак», — сказал представитель командования ДНР.

    К настоящему моменту информация о жертвах и пострадавших отсутствует. В оперативном командовании ДНР также добавили, что минувшей ночью под ударом артиллерии ВСУ оказались поселки Еленовка и Верхнеторецкое. В ходе ночного обстрела Украинские силовики использовали минометы калибра 82 и 120 миллиметров, а также автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #украина #обстрел #донецк
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