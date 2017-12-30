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Происшествия
Двоих рабочих завалило грунтом в Саранске
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    Двоих рабочих завалило грунтом в Саранске

    15:59  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:59  30 Декабря 2017
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    Двое рабочих погибли на стройке после обвала грунта в Саранске

    Саранск, 30 декабря. Тела двоих мужчин спасатели извлекли из-под завала грунта, инцидент произошел 30 декабря при проведении работ по прокладке труб в Саранске, сообщили в ГУ МЧС по Республике Мордовия. 

    Обвал грунта произошел в Саранске на улице Ворошилова в момент, когда рабочие проводили работы по прокладке труб на стройплощадке. По данным главка республиканского МЧС, под завалом оказались два сотрудника компании. Их тела были доставлены на поверхность. Приехавшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть рабочих. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #чп #спасатели #саранск
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