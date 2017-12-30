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Россия
Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о его недопуске на выборы-2018
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    Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о его недопуске на выборы-2018

    15:16  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  30 Декабря 2017
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    Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о его недопуске на выборы-2018

    Москва, 30 декабря. Верховный суд РФ отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ ЦИК России зарегистрировать инициативную группу для его самовыдвижения кандидатом в президенты на выборах в 2018 году.

    В начале недели ЦИК отказал зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения в качестве кандидата на выборах президента России блогера Алексея Навального «в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права».

    После этого блогер направил жалобу на решение ЦИК в суд. В субботу Верховный суд РФ принял решение отказать в удовлетворении запроса Навального.

    «Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований», — приводит слова судьи РИА Новости.

    Согласно законодательству РФ, лицо, осужденное к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, может претендовать на пост главы государства только по истечении 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Навальный условно приговорен Кировским областным судом к пяти годам по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес».

    Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о его недопуске на выборы-2018

    Кроме блогера, баллотироваться в президенты на предстоящих выборах намеревались еще два лица с судимостью – бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье. ЦИК им также отказал в регистрации. 

    Напомним, Полонский осужден за хищение средств у участников долевого строительства, а Лурье — за вымогательство. У Лурье, как и у Навального, непогашенная судимость, в связи с чем он не может принимать участие в выборах в качестве кандидата. У Полонского ЦИК выявил ошибки в предоставленных документах.

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #выборы-2018
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