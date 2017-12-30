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Политика
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Политика
ВВС Австралии испугались дружественного визита российских Ту-95МС в Индонезию
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    ВВС Австралии испугались дружественного визита российских Ту-95МС в Индонезию

    15:09  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:11  30 Декабря 2017
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    ВВС Австралии испугались дружественного визита российских Ту-95МС в Индонезию

    Лондон, 30 декабря. Военно-воздушные сил Австралии были приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за пролета стратегических бомбардировщиков ВКС РФ в нейтральных водах у берегов Индонезии. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу Минобороны Австралии.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что авиабаза ВВС Австралии в городе Дарвин была приведена в повышенную боевую готовность «для своевременной реакции на изменяющиеся обстоятельства». Отмечается, что военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства Австралии со стороны иностранных самолетов.

    Напомним, 5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета Ил-76МД ВКС России совершили перелет с аэродрома в Амурской области на индонезийский аэродром Биак в рамках международного визита. Во время перелета была осуществлена дозаправка в воздухе самолетов Ту-95МС над акваторией Тихого океана. По данным ведомства, полет бомбардировщиков осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства — границы других государств пересечены не были.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #вкс рф #австралия #индонезия #ту-95мс
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