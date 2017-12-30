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В Совфеде отреагировали на призыв США к России «повлиять» на президента Сирии
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    В Совфеде отреагировали на призыв США к России «повлиять» на президента Сирии

    15:23  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:23  30 Декабря 2017
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    Косачев: обвинения властей Сирии в атаках на свой народ — элемент информвойны США

    Москва, 30 декабря. Призывы США к России повлиять на сирийские власти, чтобы те прекратили «атаки на свой народ» — это элемент информационной войны американцев. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    Напомним, в пятницу Государственный департамент США призвал Россию «выполнять обязательства и гарантировать, чтобы режим (президента Сирии Башара) Асада прекратил эти варварские атаки» против собственного народа.

    Косачев заявил, что подобные призывы США «преследуют вполне конкретные цели — дискредитировать позиции Башара Асада в грядущем мирном урегулировании в Сирии». Кроме того, предположил сенатор, это попытка отвести «серьезные обвинения в поддержке Соединенными Штатами боевиков ИГИЛ1 (запрещена в РФ), прозвучавшие в Генштабе РФ».

    Косачев уверен, что это новый эпизод информационной войны Госдепа, но он «не будет иметь каких-то серьезных последствий».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #сирия #косачев #игил
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