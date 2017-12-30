В Совфеде отреагировали на призыв США к России «повлиять» на президента Сирии

Москва, 30 декабря. Призывы США к России повлиять на сирийские власти, чтобы те прекратили «атаки на свой народ» — это элемент информационной войны американцев. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Напомним, в пятницу Государственный департамент США призвал Россию «выполнять обязательства и гарантировать, чтобы режим (президента Сирии Башара) Асада прекратил эти варварские атаки» против собственного народа.

Косачев заявил, что подобные призывы США «преследуют вполне конкретные цели — дискредитировать позиции Башара Асада в грядущем мирном урегулировании в Сирии». Кроме того, предположил сенатор, это попытка отвести «серьезные обвинения в поддержке Соединенными Штатами боевиков ИГИЛ1 (запрещена в РФ), прозвучавшие в Генштабе РФ».

Косачев уверен, что это новый эпизод информационной войны Госдепа, но он «не будет иметь каких-то серьезных последствий».

1 Организация запрещена на территории РФ.