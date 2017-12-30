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Выборы-2018: Собчак потратила рекордную сумму на сбор подписей
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    Выборы-2018: Собчак потратила рекордную сумму на сбор подписей

    15:22  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:23  30 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Собчак потратила рекордную сумму на сбор подписей

    Москва, 30 декабря. По данным Центризбиркома, больше всего средств для реализации предвыборной кампании поступило в фонд телеведущей Ксении Собчак – 19,4 млн рублей, из них рекордные 3,65 млн кандидат потратила на сбор подписей. 

    ЦИК обнародовал ранее данные о состоянии избирательных фондов кандидатов и сведения о расходовании средств. По состоянию на 27 декабря больше всего средств находится на счету Ксении Собчак. Среди первых пяти кандидатов, открывших счета, были также глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

    По данным Центризбиркома, на счету бизнес-омбудсмена Бориса Титова и сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского находится порядка 10 млн рублей. Ведомство отмечает, что на счет кандидата от «Гражданской инициативы» Собчак поступило 19,44 млн рублей, из них рекордные 3,65 млн были потрачены на организацию сбора подписей.  Напомним, что ранее ЦИК опубликовал данные о доходах Жириновского, в том числе сведения о недвижимости, счетах. 

    Выборы-2018: Собчак потратила рекордную сумму на сбор подписей

    Автор: Ирина Селезнева
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    #цик #собчак #выборы-2018
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