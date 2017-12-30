Путин: РФ и Турция поставили надежный заслон на пути террористической угрозы

Москва, 30 декабря. Тесное сотрудничество России и Турции в уходящем году позволило поставить надежный заслон на пути распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в новогоднем послании, текст которого был опубликован на официальном сайте Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что в 2017 году Москва и Анкара смогли не только полностью восстановить отношения, но и значительно продвинулись в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей. Среди них российский лидер назвал борьбу с террористической угрозой и усилия по урегулированию сирийского конфликта.

«Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надежный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта», — говорится в послании.

Путин также добавил, что Россия готова к продолжению конструктивного диалога и активного сотрудничества.

Напомним, в настоящее время основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) разгромлены. В связи с этим 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии.

Однако военные базы РФ в сирийских городах Хмеймим и Тартус продолжают действовать. В целях обеспечения мирной жизни в Сирии и борьбы с терроризмом Россия намерена создать в Хмеймиме и Тартусе постоянную группировку.

1 Организация запрещена на территории РФ.