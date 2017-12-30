Сирия: почему Запад снова обвиняет официальный Дамаск

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт накануне распространила официальное заявление для прессы, посвященное медицинской эвакуации части гражданского населения из района Восточной Гуты, в котором она призвала Россию повлиять на официальный Дамаск, чтобы тот не проводил атак против собственного народа.

Напомним, в Восточной Гуте находится анклав боевиков, где против правительственных войск по-прежнему воюет террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», а также группировки вооруженной оппозиции «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам».

В связи с этим, в пригородах Дамаска, где идут боевые действия, сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация, однако и сирийское правительство, и страны-гаранты пытаются решить эту непростую проблему.

Так, несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Москва и Анкара ведут переговоры об эвакуации около 500 мирных жителей из Восточной Гуты:

«В Восточной Гуте живет около 400 тысяч мирного населения, в то же время там находятся террористы. Около 500 человек, в том числе 170 детей и женщин нуждаются в срочной помощи. Мы обсуждаем с [президентом России Владимиром] Путиным, как их без проблем вывезти в нашу страну и оказать медицинскую помощь».

Параллельно с этим, в пятницу, 29 декабря сотрудниками международных гуманитарных организаций при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон по договоренностям с боевиками «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты было вывезено 29 тяжелобольных с членами семей и 31 заложник.

Гумконвой прибыл на территорию, подконтрольную правительству Башару Асаду, через пропускной пункт Мухайям аль-Вафедин, причем безопасность движения колонны обеспечивала военная полиция РФ. Все нуждающиеся в медицинской помощи были доставлены в лечебные учреждения Дамаска.

Однако пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт пытается сделать виновным в ситуации, сложившейся вокруг Восточной Гуты, именно Башара Асада:

«Мы продолжаем призывать Россию выполнять обязательства и гарантировать, чтобы режим Асада прекратил варварские атаки. Теперь больше, чем когда бы то ни было, Россия и мировое сообщество должны серьезно поддерживать гуманитарный доступ ко всем сирийцам и оказывать давление на режим Асада для выработки политического решения конфликта через Женевский процесс под эгидой ООН».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание, что это не первое подобного рода заявление со стороны Соединенных Штатов:

«На протяжении всей гражданской войны в Сирии Соединенные Штаты постоянно и очень настойчиво обвиняют правительство Сирийской Арабской Республики в убийствах мирных жителей, в атаках на мирных жителей, в создании ситуации гуманитарной катастрофы. Это осознанная позиция американского руководства и, по сути, это стратегия по дискредитации усилий Сирийской Арабской Республики и, в том числе, России, которая поддерживает Сирию в разрешении сирийского кризиса и завершении военных действий, завершению уничтожения террористов и переходу к мирной жизни».

Количество подобных заявлений и фейковых новостей со стороны Соединенных Штатов, по мнению эксперта, будут продолжать появляться:

«И более того, они будут идти по нарастающей, так как, очевидно, что победа, одержанная Россией и Сирийской Арабской Республикой, над территориальной группировкой «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) вызывает и зависть, и неприязнь, и другие негативные чувства у Соединенных Штатов. Они понимают, что не смогли реализовать свои цели, то есть не смогли разрушить сирийское государство, как это было, например, в Ливии. И сейчас в бессильной злобе они пытаются хотя бы чем-то уязвить сирийское правительство, и нанести репутационный ущерб официальному Дамаску».

Наш собеседник подчеркнул, что в этой ситуации Соединенные Штаты, по сути, прямо или косвенно данными высказываниями поддерживают боевиков террористических групп:

«США играют на их стороне и, всячески вставляя палки в колеса Сирийской Арабской Республики, содействуют политическим и военным целям террористов. Подобного рода деятельность Соединенных Штатов, потакание боевикам, а зачастую, и прямая их поддержка имеет определенную стратегическую цель — ослабить и разрушить сирийское государство».

Однако эксперт уверен, что действия американцев не дадут результата:

«И всему мировому сообществу, и сирийскому народу понятно, на чьей стороне правда, а, тем более, что подобного рода фальшивые новости уже вышли в тираж, и мы наблюдаем целую серию подобных сюжетов. Некоторые сюжеты и обвинения просто повторяются. Я думаю, что у сирийского народа уже выработано противоядие против попыток со стороны Соединенных Штатов убедить их в том, что сирийское правительство — их враг. Ведь именно сирийское правительство прикладывает максимальные усилия для стабилизации ситуации и помощи мирным жителям в условиях войны».

1 Организация запрещена на территории РФ.