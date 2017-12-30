Сирия: в Ракке обнаружены два массовых захоронения жертв боевиков ИГ

Дамаск, 30 декабря. На севере Сирии обнаружены два захоронения жертв массовых расправ террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Массовые захоронения были найдены в районе населенного пункта аль-Вави в западной части провинции Ракка. Корреспонденту ФАН удалось сделать несколько фотографий на месте, где было обнаружено массовое захоронение. Один из сирийских офицеров, принимавших участие в поисках братских могил, сообщил, что информация о них была получена от мирных жителей, которым удалось спастись от террористов.

9 Фото. 9 Фотографий

Позднее военнослужащие сирийской армии нашли места массовых захоронений, после чего специалисты приступили к эксгумации тел. После эксгумации экспертам также предстоит установить личности погибших. К настоящему моменту удалось выяснить, что среди погибших есть сирийские военнослужащие и мирные граждане.

1 Организация запрещена на территории РФ.