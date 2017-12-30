Сирия новости 30 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, при взрыве в Даръа погибло четыре мирных жителя

Сирия, 30 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от «Джебхат ан-Нусры»1 территории Идлиба, при взрыве в Даръа погибло четыре мирных жителя, в Дейр-эз-Зоре продолжаются столкновения между SDF и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Джебхат ан-Нусры» территории Идлиба и Хамы.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

Курды: противостоят ИГ на северо-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV). По данным автора публикации, артиллерия правительственных войск ведет обстрел укрепрайонов боевиков недалеко от деревни Отая.

Также продолжаются бои между солдатами САА и незаконными вооруженными формированиями в районе склада военной техники в Харасте. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (@NRVR11).

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных антиправительственных формирований в окрестностях осажденного боевиками поселения Аль-Ганту, расположенного в восточной части провинции Хомс. О столкновениях правительственных войск и группировок радикальной оппозиции пишет информационное агентство Al Arabi.

Ранее сообщалось, что боевики нарушили режим прекращения огня, установленный на севере региона. В районе населенных пунктов Аль-Гаджар и Талльбиса продолжаются интенсивные перестрелки.

Провинция Дейр-эз-Зор

На северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информагентство Al Arabi передает, что стычки между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами зафиксированы в районе населенного пункта Абу Хамам. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы атаковали расположения бойцов «демократической армии» в окрестностях поселения Хаджин, расположенного в 25 километрах от пограничного Абу Кемаля.

Провинция Даръа

На трассе в районе населенного пункта Аль-Карак в провинции Даръа прогремел взрыв. По данным местного источника в Twitter (@abode125), на участке дороги сдетонировали сразу две мины. В результате инцидента погибло четыре мирных сирийца.

Ранее сообщалось, что боевики радикальных антиправительственных формирований атаковали административный центр региона. По данным местных СМИ, ракетный снаряд, выпущенный повстанцами, упал в районе Шамала аль-Хата.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Идлиб. По сообщению военного Telegram-канала (@NRVR11), российская авиация атакует позиции боевиков недалеко от населенных пунктов Ат-Тамания и Муреджиб ас-Салиджа. Под прикрытием российских летчиков Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться к авиабазе Абу Духур. Напомним, вчера правительственные силы взяли под контроль стратегический город Абу Дали и ряд поселений в его окрестностях. Telegram-канал (@daraa_now) пишет, что САА также освободила от «Ан-Нусры» деревни Атшан и Аль-Джадъия.

Провинция Хама

Российская авиация атакует укрепрайоны боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. Информационное агентство Al Arabi сообщает о боевых вылетах ВКС РФ в окрестности населенного пункта Аз-Закат.

Поддерживаемая российской авиацией армия САР ведет обстрел зон дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе поселения Рувейда. Об этом пишет в сети Telegram (alnsrarmy) один из военных источников. Отмечается, что САА применяет пушки калибром 23 миллиметра.

Ирак

На юге Багдада сдетонировало взрывное устройство, сообщает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате инцидента три мирных жителя столицы Ирака были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Бойцы отрядам народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» недалеко от Хавиджи. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале (@teamsmediawar_1) ополченцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)