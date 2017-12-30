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Сирия станет связующим звеном в сфере поставок энергоресурсов из Азии в Европу — Дамаск
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    Сирия станет связующим звеном в сфере поставок энергоресурсов из Азии в Европу — Дамаск

    14:26  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:22  30 Декабря 2017
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    Сирия станет связующим звеном в сфере поставок энергоресурсов из Азии в Европу — Дамаск

    Дамаск, 30 декабря. Власти Дамаска намерены сделать Сирию связующим звеном между потребителями энергоресурсов в Европе и поставщиками в Азии, заявили сирийский министр нефти Али Ганим.

    Сирия намерена стать связующим звеном между потребителями энергоресурсов в Европе и поставщиками в Азии. По словам Али Ганима, стратегическое положение страны облегчает эту задачу. 

    «Так как страны Ближнего Востока владеют 40% мировых запасов природного газа, в то время как страны западной Европы нуждаются в импорте 85% газа… мы мотивируем соседние страны и мировые компании на строительство магистралей для транспортировки энергоресурсов через Сирию», — сказал сирийский министр. 

    Ганим подчеркнул, что при достижении поставленной цели будет очевиден рост экономики страны. Будут возобновлены проекты, которые остановились из-за военных действий. Он отметил, что одним из проектов является трубопровод из Ирана в Ирак и Сирию в направлении европейских стран, мощность которого ежесуточно составляет 110 млн кубов газа. По нему стороны подписали рамочное соглашение в 2013 году. Ганим напомнил, что нефтяная отрасль была главным доходом Сирии до 2011 года. 

    Сирия станет связующим звеном в сфере поставок энергоресурсов из Азии в Европу — Дамаск

    Автор: Ирина Селезнева
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    #нефть #сирия #газ #европа
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