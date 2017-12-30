Сирия: САА освободила восемь поселений в провинции Хама

Дамаск, 30 декабря. Сирийская армия освободила восемь населенных пунктов на севере провинции Хама, сообщил военный источник.

В провинции Хама освобождены восемь населенных пунктов, заявил источник. Сирийская армия при поддержке авиагруппы ВКС РФ выбила террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в России) из поселений Атшан, Аль-Хамдания, Аль-Слумия, Абу-Омар, Насирия, Тиляль Заатари, Мурек и Джадваия. По словам спикера, в ходе наступления была уничтожена военная техника боевиков, ликвидированы огневые позиции.

Напомним, что 29 декабря сирийская армия отбросила террористов за поселение Абу-Дали в провинции Хама. Населенный пункт имеет стратегическое значение, поскольку находится на транспортной развязке и соединяет между собой несколько провинций Сирии. Боевики использовали Абу-Дали в качестве опорного пункта на пути снабжения между Хамой и Идлибом.

1 Организация запрещена на территории РФ.