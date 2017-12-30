18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В CNN испугались требования Путина ликвидировать террористов
Общество
«Трясущееся напоследок»: журналистов BBC удивили русские новогодние блюда
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Трясущееся напоследок»: журналистов BBC удивили русские новогодние блюда

    14:21  30 Декабря 2017  /обновлено: 14:22  30 Декабря 2017
    442

    «Трясущееся напоследок»: журналистов BBC удивили русские новогодние блюда

    Москва, 30 декабря. Российские журналисты попросили своих коллег из BBC попробовать традиционные блюда, которые готовят в России и многих постсоветских странах на Новый год. Их реакцию сняли на видео.

    Журналистам предложили попробовать «Оливье», холодец и сельдь «под шубой».

    «Трясущееся оставим напоследок», — решили дегустаторы, посмотрев на холодец.

    Пробуя селедку «под шубой», журналисты удивились присутствующей в блюде рыбе, но в целом оценили закуску положительно.

    Традиционный для русского стола холодец иностранцы назвали «собачьим кормом», блюдо не пришлось по душе ни одному из дегустаторов преимущественно из-за желеобразной консистенции.

    «Оливье» вызвал наименьшее удивление иностранцев: за границей подобный салат называют «Русским», правда, как отметили дегустаторы, он все же несколько отличается от предложенного на пробу.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #еда #культура #иностранцы #кухня
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        12:14   30 Декабря 2017
        245
        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        12:09   30 Декабря 2017
        213
        Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

        Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

        8:05   30 Декабря 2017
        481
        Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

        Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

        6:05   30 Декабря 2017
        669