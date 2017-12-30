«Трясущееся напоследок»: журналистов BBC удивили русские новогодние блюда

Москва, 30 декабря. Российские журналисты попросили своих коллег из BBC попробовать традиционные блюда, которые готовят в России и многих постсоветских странах на Новый год. Их реакцию сняли на видео.

Журналистам предложили попробовать «Оливье», холодец и сельдь «под шубой».

«Трясущееся оставим напоследок», — решили дегустаторы, посмотрев на холодец.

Пробуя селедку «под шубой», журналисты удивились присутствующей в блюде рыбе, но в целом оценили закуску положительно.

Традиционный для русского стола холодец иностранцы назвали «собачьим кормом», блюдо не пришлось по душе ни одному из дегустаторов преимущественно из-за желеобразной консистенции.

«Оливье» вызвал наименьшее удивление иностранцев: за границей подобный салат называют «Русским», правда, как отметили дегустаторы, он все же несколько отличается от предложенного на пробу.