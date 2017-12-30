На базе «Хмеймим» российские артисты передали военным письма от школьников

Хмеймим, 30 декабря. После новогоднего концерта на авиабазе «Хмеймим» российские артисты передали военным письма от школьников из РФ.

В субботу российские актеры прибыли в Хмеймим, чтобы провести в преддверии Нового года праздничный концерт для военных. На базе выступили звезда мюзикла «Собор Парижской Богоматери» Антон Макарский, певицы Зара и Юлиана Грин, актер Сергей Маховиков и ансамбль «Русская душа».

После выступления Зара передала служащим письма с новогодними поздравлениями от российских школьников.

Концерт проходил как в культурном центре авиабазы «Хмеймим», так и на отдельных заставах. Артисты прислушались к пожеланиям военнослужащих и исполнили песни, которые они хотели услышать.

«Репертуар у нас огромный. Я спрошу у ребят, чего хотят, что попросят, то и спою», — приводит слова Маховикова перед выступлением РИА Новости.

Напомним, после разгрома основных сил ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии, отметив, что военные блестяще справились с поставленными перед ними задачами.

Однако российские военные базы в сирийских городах Хмеймим и Тартус продолжают функционировать. В целях обеспечения мирной жизни в Сирии и борьбы с терроризмом Россия намерена создать в Хмеймиме и Тартусе постоянную группировку.

1 Организация запрещена на территории РФ.