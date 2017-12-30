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Политика
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Спорт
Путин поздравил с Новым годом главу FIFA и президента МОК
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    Путин поздравил с Новым годом главу FIFA и президента МОК

    14:09  30 Декабря 2017  /обновлено: 14:09  30 Декабря 2017
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    Путин поздравил с Новым годом главу FIFA и президента МОК

    Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    В своем поздравлении президент России поблагодарил Инфантино за содействие в организации Кубка конфедераций в 2017 году, а также выразил уверенность в продолжении сотрудничества в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 в России.

    Кроме того, Владимир Путин направил поздравление почетному президенту Международного олимпийского комитета Жаку Рогге, президенту МОК Томасу Баху, почетному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю, а также президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #мок #фифа #инфантино
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