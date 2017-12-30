Путин поздравил с Новым годом главу FIFA и президента МОК

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем поздравлении президент России поблагодарил Инфантино за содействие в организации Кубка конфедераций в 2017 году, а также выразил уверенность в продолжении сотрудничества в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Кроме того, Владимир Путин направил поздравление почетному президенту Международного олимпийского комитета Жаку Рогге, президенту МОК Томасу Баху, почетному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю, а также президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру.