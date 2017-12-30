Сирия и Россия договорились о разработке месторождений фосфата и базальта

Дамаск, 30 декабря. Сирия и Россия подписали соглашение по разработке месторождений фосфата и базальта, заявил министр нефти Сирии Али Ганим.

Представители России и Сирии подписали соглашение о взаимопонимании по разработке месторождений фосфатных руд, а также сланца, базальта. Стороны будут заниматься восстановлением и соляной шахты в Дейр эз-Зоре после ее освобождения.

«А также о возобновлении исследований ценных ресурсов, создании исследовательского центра архивирования геологических исследований и создании полупромышленной технологичной химической лаборатории», — перечислил сирийский министр, передает РИА Новости.

Напомним, Дамаск и Москва ранее совместно запустили процесс по восстановлению провинции Дейр эз-Зор после ее освобождения от террористов. Ее территория богата нефтяными и газовыми месторождениями. Кроме того, сторонами была активизирована работа по переоценке данных предыдущих обследований месторождений драгоценных металлов в регионе.