Путин обсудил с президентом Финляндии вопросы урегулирования в Сирии

Москва, 30 декабря. Глава государства Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии вопросы сирийского урегулирования, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Вопрос политического урегулирования в Сирии обсудили Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе общения по телефону. Также лидеры двух стран затронули вопрос урегулирования ситуации вокруг КНДР и внутриукраинского кризиса. Стороны условились поддерживать дальнейшие контакты.

В сообщении кремлевской пресс-службы отмечается, что Путин и Ниинистё обсудили развитие российско-финляндских отношений, подвели итоги сотрудничества в 2017 году и наметили перспективы на будущий год. Главы государств поздравили друг друга с Новым годом, передав наилучшие пожелания. Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом президента ФИФА и руководителя МОК.