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Политика
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Новости Сирии
Путин обсудил с президентом Финляндии вопросы урегулирования в Сирии
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    Путин обсудил с президентом Финляндии вопросы урегулирования в Сирии

    14:04  30 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  30 Декабря 2017
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    Путин обсудил с президентом Финляндии вопросы урегулирования в Сирии

    Москва, 30 декабря. Глава государства Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии вопросы сирийского урегулирования, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

    Вопрос политического урегулирования в Сирии обсудили Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе общения по телефону. Также лидеры двух стран затронули вопрос урегулирования ситуации вокруг КНДР и внутриукраинского кризиса. Стороны условились поддерживать дальнейшие контакты. 

    В сообщении кремлевской пресс-службы отмечается, что Путин и Ниинистё обсудили развитие российско-финляндских отношений, подвели итоги сотрудничества в 2017 году и наметили перспективы на будущий год. Главы государств поздравили друг друга с Новым годом, передав наилучшие пожелания. Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом президента ФИФА и руководителя МОК. 

    Путин обсудил с президентом Финляндии вопросы урегулирования в Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сирия #финляндия
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