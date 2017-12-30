Новый год 2018: что приготовить и от каких блюд отказаться

Новый год 2018: что приготовить. Размышляя, что поставить на праздничный стол, следует учитывать, что по восточному календарю Новый 2018 год — это год Желтой земляной собаки, которая отличается непривередливостью и практичностью. Не стоит пренебрегать и рекомендациями Роспотребнадзора, который назвал самые опасные праздничные блюда.

Меню на Новый год 2018

Встречать новый 2018 год советуют за сытным столом, но еды должно быть ровно столько, сколько вы с гостями сможете съесть за праздничный вечер, чтобы не пришлось ничего выбрасывать.

Поскольку символ года желтого цвета, то на новогоднем столе будут уместны такие продукты, как сыры, бананы, лимоны, желтые яблоки и груши, желтый болгарский перец, отварной картофель и, конечно, традиционные мандарины.

Салаты должны быть собственного приготовления, а не покупные. При этом следует стремиться, чтобы они были не очень сложными по своему составу, поскольку Собака любит простоту.

Обязательными на столе в этот раз будут мясные блюда — будь то горячее или всевозможные нарезки. Подойдут также блюда из птицы.

Не откажется хозяйка нового года и от сладкого. Но помните, что десерт лучше всего готовить самостоятельно и по незамысловатому рецепту.

Ниже представлены рецепты салата, мясного блюда и десерта, которые идеально подойдут для новогоднего стола-2018.

Рецепт идеального салата для Нового года — 2018

Покровительница 2018 года любит простую, но сытную еду, и не очень жалует жирное. Поэтому от майонезной заправки салатов советуем отказаться. Вместо традиционного оливье на праздничный стол можно приготовить салат с куриной грудкой, сыром и овощами, заправленный оливковым маслом, соевым соусом и медом.

Ингредиенты на 4 порции:

— 400 г куриного филе;

— 100 г твердого сыра;

— 2 помидора;

— 1 болгарский перец;

— 2 огурца;

— пучок салатных листьев;

— 2 ст. л. соевого соуса;

— 1 ст. л. оливкового масла;

— 1 ст.л. меда.

Способ приготовления:

1. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Нарезать средними кусочками.

2. Помыть и обсушить овощи. Нарезать их брусочками.

3. На дно салатницы выложить листья салата, затем нарезанные овощи, далее — нарезанную курицу.

4. Приготовить заправку, смешав соевый соус, масло и мед, полить ею овощи и курицу.

5. Сверху салат посыпать тертым на крупной терке сыром.

Рецепт ароматных свиных ребрышек

Какая собака не любит косточки? Чтобы угодить хозяйке 2018 года, можно, например, запечь свиные ребрышки в духовке.

Ингредиенты на 4 порции:

— 2 кг свиных ребрышек;

— 2 луковицы;

— зубчик чеснока;

— 3 ч.л. соли;

— 2 ч.л. черного молотого перца;

— 1 ч.л. 9%-ного уксуса;

— 2 ч.л. специй для свинины;

— зелень для украшения.

Способ приготовления:

1. Свиные ребра промыть и разрезать на кусочки так, чтобы каждый содержал по три косточки. На той стороне косточек, где больше мяса, сделать неглубокие надрезы вдоль кости.

2. Сделать маринад, смешав соль, перец, специи, уксус и измельченный чеснок и залив их 200 мл кипяченной воды комнатной температуры.

3. Ребрышки залить маринадом. Добавить нарезанный кольцами лук. Дать настояться 1 час.

4. В посуду для запекания с высокими бортиками выложить ребрышки и вылить остатки маринада. Если маринад полностью впитался в мясо, добавить четверть кружки воды.

5. Накрыть посуду фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на один час.

6. Перед подачей украсить зеленью.

Рецепт новогоднего десерта из хурмы

А на сладкое в новогоднюю ночь предлагаем подать желе из хурмы, которое готовится всего 15 минут, но точно никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты на 4 порции:

— 4 хурмы;

— 4 ст. л. меда;

— 40 г желатина;

— 200 мл кипяченой воды.

Способ приготовления:

1. Замочить желатин в теплой воде, размешать до полного растворения.

2. Хурму помыть, очистить от кожицы и косточек и измельчить блендером.

3. Небольшие стаканчики изнутри застелить пищевой пленкой так, чтобы ее края немного свешивались.

4. Смешать измельченную мякоть хурмы с желатином и медом, поставить на огонь и подогревать одну минуту, постоянно помешивая.

5. В подготовленные стаканчики влить смесь, приподнять края пленки и закрутить их так, чтобы получились шарики. Поставить в холодильник на 2 часа.

6. Перед подачей вынуть желе из стаканчиков и снять пленку. Сверху можно украсить листиками мяты.

Какие блюда для Нового года не одобрил Роспотребнадзор

В преддверии новогодних праздников Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнил о заболеваниях, связанных с употреблением некачественной пищи, и представил список блюд, которые лучше не ставить на праздничный стол.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций», — заявил Роспотребнадзор.

Для профилактики отравлений ведомство советует готовить угощения самостоятельно, тщательно мыть руки перед этим и хранить остатки готовых блюд не более суток.

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