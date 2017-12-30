Сирия: жители освобожденного от «Аль-Каиды» Букейма поблагодарили Путина

Дамаск, 30 декабря. Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии 27 декабря провели гуманитарную акцию в городе Букейм провинции Дамаск. Местными жителям, в том числе школьникам, раздали порядка 2,5 тонн продовольственных наборов.

Сирийский город Букейм до апреля 2017 года находился под контролем боевиков «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в России). После освобождения населенного пункта правительственными войсками при поддержке авиагруппы ВКС РФ местные жители остро нуждаются в продовольственной и медицинской помощи.

Российские офицеры 27 декабря провели гуманитарную акцию в начальной школе Букейма, где раздали около 2,5 тонн продовольствия. Директор школы Алья Эззедин Хашин выразила благодарность России за поддержку сирийского народа, отметив, что только вместе можно преодолеть кризис.

«Отдельно хотелось бы поблагодарить президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада за их вклад в наше благополучие», — добавила директор, ее слова приводит «Русская весна».

Более сотни жителей Букейма, включая 62 ребенка получили медицинскую помощь от российских врачей. Известно, что сотрудники Центра до Нового года проведут еще несколько гуманитарных акций в разных частях Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.