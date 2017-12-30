Депутат Рады признал, что Украина превращается в failed state

Киев, 30 декабря. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Украина превращается в failed state — государство, которое не состоялось.

Спустя три года после Евромайдана участник Евромайдана Лещенко был вынужден признать, что жизнь на Украине не стала лучше, а даже наоборот — ее уровень упал по многим пунктам. Депутат Рады констатировал, что в стране процветают открытый бандитизм и коррупция.

«40 миллионов человек в стране, находятся практически на уровне социального обеспечения самом низком в Европе, и уровень элементарного пакета услуг, который предоставляет государство, самый низкий», — приводит его слова «Политнавигатор».

Он добавил, что люди, у которых есть квалификация, не стремятся остаться и найти работу у себя на родине.

«Они думают: «а чего я должен всю свою жизнь посвятить этой борьбе, если я могу реализовать себя в соседней стране?» — констатирует Лещенко.

Он также привел в пример сайт мэрии польского города Познань, который рассказывает, как украинцам устроиться на работу за рубежом. Граждан Украины ждут там в качестве мигрантов.