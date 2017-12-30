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Порошенко подписал бюджет на 2018 год с рекордной суммой на обслуживание долга Украины
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    Порошенко подписал бюджет на 2018 год с рекордной суммой на обслуживание долга Украины

    13:49  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:49  30 Декабря 2017
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    Порошенко подписал бюджет на 2018 год с рекордной суммой на обслуживание долга Украины

    Киев, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал ранее утвержденный Верховной радой государственный бюджет страны на 2018 год с рекордной суммой на обслуживание внешнего долга, сообщает пресс-служба украинского главы государства.

    «Президент подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной радой 7 декабря», — говорится в сообщении.

    Согласно документу, уровень роста ВВП в 2018 году на Украине должен составить 3%, при этом в бюджет заложен дефицит в пределах 2,4%, уровень инфляции определен в 7%. При составлении бюджета за основу был взят курс 29,3 гривны за один доллар.

    Отмечается, что на безопасность и оборону из бюджета будет выделена сумма в размере 5% ВВП (164,9 миллиарда гривен). В то же время размер минимальной зарплаты должен подняться с 3200 до 3723 гривен 1 января 2018 года, уровень прожиточного минимума устанавливается в размере 1700 гривен. С 1 июля 2018 года он должен достигнуть 1777 гривен, с 1 декабря – 1853 гривны.

    Порошенко подписал бюджет на 2018 год с рекордной суммой на обслуживание долга Украины

    Напомним, еще в начале декабря после утверждения госбюджета Верховной рады проект был подвергнут резкой критике как со стороны депутатов оппозиционных фракций, так и со стороны самих украинцев.

    Так, политики и эксперты отмечали, что в 2018 году Киев собирается потратить на обслуживание внешнего долга рекордную сумму в размере 300 миллиардов гривен, а повышение зарплат и пенсий нивелируется инфляцией. В свою очередь жители Украины назвали госбюджет «циничным» и «не отвечающим интересам народа».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #госбюджет
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