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Политика
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ЦИК раскрыл данные о доходах Жириновского за последние шесть лет
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    ЦИК раскрыл данные о доходах Жириновского за последние шесть лет

    13:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  30 Декабря 2017
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    ЦИК раскрыл данные о доходах Жириновского за последние шесть лет

    Москва, 30 декабря. Общий доход лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который официально стал кандидатом в президенты на мартовских выборах 2018 года, с момента прошлой выборной кампании составил 98,3 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

    Центризбирком обнародовал данные о доходах депутата ГД Владимира Жириновского за последние шесть лет. Известно, что 98,3 млн рублей складываются из зарплаты в нижней палате парламента, доходов от вкладов и ценных бумаг, пенсии, авторского вознаграждения, продажи личного имущества.

    Жириновский владеет двумя земельными участками, восемью жилыми домами в Подмосковье, двумя гаражами и бассейном. Ему принадлежит отечественный автомобиль LADA 212140 2014 года выпуска. По данным ЦИК, на счетах кандидата в президенты находится 29,896 млн рублей. Также парламентарий является владельцем акций российского банка ВТБ. Отметим, что эти сведения кандидат в президенты должен представить в избирательную комиссию на этапе выдвижения. 

    ЦИК раскрыл данные о доходах Жириновского за последние шесть лет

    Читайте биографию Владимира Жириновского на сайте «Свободная пресса».

    Автор: Ирина Селезнева
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    #цик #имущество #выборы-2018 #жиринвоский
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