ЦИК раскрыл данные о доходах Жириновского за последние шесть лет

Москва, 30 декабря. Общий доход лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который официально стал кандидатом в президенты на мартовских выборах 2018 года, с момента прошлой выборной кампании составил 98,3 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Центризбирком обнародовал данные о доходах депутата ГД Владимира Жириновского за последние шесть лет. Известно, что 98,3 млн рублей складываются из зарплаты в нижней палате парламента, доходов от вкладов и ценных бумаг, пенсии, авторского вознаграждения, продажи личного имущества.

Жириновский владеет двумя земельными участками, восемью жилыми домами в Подмосковье, двумя гаражами и бассейном. Ему принадлежит отечественный автомобиль LADA 212140 2014 года выпуска. По данным ЦИК, на счетах кандидата в президенты находится 29,896 млн рублей. Также парламентарий является владельцем акций российского банка ВТБ. Отметим, что эти сведения кандидат в президенты должен представить в избирательную комиссию на этапе выдвижения.

Читайте биографию Владимира Жириновского на сайте «Свободная пресса».