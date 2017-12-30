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Политика
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Политика
В Крыму ответили на враждебное заявление генерала ВСУ о мосте через Керченский пролив
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    В Крыму ответили на враждебное заявление генерала ВСУ о мосте через Керченский пролив

    14:03  30 Декабря 2017  /обновлено: 14:03  30 Декабря 2017
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    В Крыму ответили на враждебное заявление генерала ВСУ о мосте через Керченский пролив

    Севастополь, 30 декабря. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара раскритиковал заявление бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о уязвимости Крымского моста для авиации и ракет.

    В беседе с RT Ганжара назвал заявление украинского генерала «враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа». Он также отметил, что «Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима».

    Депутат подчеркнул, что Крым сегодня является «авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности». 

    Ганжара добавил, что Крымский мост будет достроен вопреки надеждам украинских властей, «что мост не будет построен и что у нас с ним будут проблемы».

    «Киев просто продолжает захлебываться в собственной желчи, потому что у нас получается развивать новый Крым, несмотря на все противодействие, которое Украина пыталась оказывать», — подытожил депутат.

    Ранее в Госдуме РФ ответили на слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста для ракет.

    Напомним, Игорь Романенко заявил, что строящийся мост в Крым якобы будет уязвим для ракет морского и наземного базирования и ударов авиации.

    Минтранс России опубликовал первое фото готового участка Крымского моста. В настоящее время строители уже заасфальтировали половину моста и установили 460 из 595 его опор. По оценкам специалистов, объект готов на 77%.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #крымский мост
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