Сирия: Асад перед Новым годом посетил в Хомсе инвалидов войны

Дамаск, 30 декабря. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма в преддверии Нового года посетили раненых бойцов и их семьи в провинции Хомс.

Супруги Асад выяснили в Хомсе, как проходит реализация национальной программы помощи инвалидам войны. Президент страны и его супруга посетили дома бывших военнослужащих правительственных войск, которые получили тяжелые травмы в бою, но смогли позже, после лечения, вернуться к труду.

Хозяева поблагодарили главу страны «за проявленную заботу и оказанную материальную поддержку защитникам родины, пострадавшим в результате военных действий».

Асад обратил внимание, что «высокое общественное сознание сирийцев позволит стране пережить жестокие последствия конфликта».

По данным зарубежных СМИ, в рамках реализации сирийской государственной программы «Пострадавшим за Родину» была оказана помощь семьям 1625 инвалидов, которые полностью или частично парализованы из-за полученных травм.