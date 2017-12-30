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Политика
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Сирия: Асад перед Новым годом посетил в Хомсе инвалидов войны
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    Сирия: Асад перед Новым годом посетил в Хомсе инвалидов войны

    13:46  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:46  30 Декабря 2017
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    Сирия: Асад перед Новым годом посетил в Хомсе инвалидов войны

    Дамаск, 30 декабря. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма в преддверии Нового года посетили раненых бойцов и их семьи в провинции Хомс.

    Супруги Асад выяснили в Хомсе, как проходит реализация национальной программы помощи инвалидам войны. Президент страны и его супруга посетили дома бывших военнослужащих правительственных войск, которые получили тяжелые травмы в бою, но смогли позже, после лечения, вернуться к труду.

    Хозяева поблагодарили главу страны «за проявленную заботу и оказанную материальную поддержку защитникам родины, пострадавшим в результате военных действий».

    Асад обратил внимание, что «высокое общественное сознание сирийцев позволит стране пережить жестокие последствия конфликта».

    Сирия: Асад перед Новым годом посетил в Хомсе инвалидов войны

    По данным зарубежных СМИ, в рамках реализации сирийской государственной программы «Пострадавшим за Родину» была оказана помощь семьям 1625 инвалидов, которые полностью или частично парализованы из-за полученных травм.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #асад #хомс #новый год
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