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Политика
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Россия
Путин и Медведев поздравили кузбассовцев с Новым годом
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    Путин и Медведев поздравили кузбассовцев с Новым годом

    14:00  30 Декабря 2017
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    Путин и Медведев поздравили кузбассовцев с Новым годом

    Кемерово, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили жителей Кемеровской области и губернатора Амана Тулеева с Новым годом и Рождеством.

    В своей поздравительной телеграмме российский лидер пожелал гражданам удачи, успехов и крепкого здоровья.

    «Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему», — говорится в поздравлении.

    Медведев в свою очередь отметил, что семейные праздники всегда наполнены теплом, эмоциями и улыбками, пишет «Газета Кемерова».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #медведев #кузбасс
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