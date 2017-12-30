Путин и Медведев поздравили кузбассовцев с Новым годом

Кемерово, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили жителей Кемеровской области и губернатора Амана Тулеева с Новым годом и Рождеством.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер пожелал гражданам удачи, успехов и крепкого здоровья.

«Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему», — говорится в поздравлении.

Медведев в свою очередь отметил, что семейные праздники всегда наполнены теплом, эмоциями и улыбками, пишет «Газета Кемерова».