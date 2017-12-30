МИД РФ отреагировал на обвинения в поставках нефти в КНДР

Москва, 30 декабря. МИД РФ опроверг обвинения в поставках российской нефти в Северную Корею, якобы нарушающих санкции Совета безопасности ООН. Россия в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве в субботу.

«На поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — цитирует сообщение МИД РИА Новости.

Напомним, ранее информационное агентство Reuters опубликовало сообщения о том, что в октябре и ноябре российские танкеры якобы неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР. Однако доказательств таких заявлений приведено не было.

В конце ноября Северная Корея произвела испытания очередной баллистической ракеты. После этого, в декабре, Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию 2397 и ввел новые санкции против КНДР. В частности, они ограничивают поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов переработки.