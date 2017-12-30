Путин заявил о готовности к диалогу с Германией в поздравлении Меркель

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с Германией в новогодних поздравлениях канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством лидерам Германии. В посланиях российский лидер заявил о готовности Москвы к диалогу с Берлином.

«Путин подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной работы и выразил надежду на то, что в наступающем году Россия и Германия смогут продвинуться в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня», — заметили представители Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что такие шаги отвечали бы «коренным интересам народов двух стран», а также способствовали бы «укреплению безопасности и стабильности в Европе и за ее пределами».