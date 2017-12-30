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Новый год без похмелья: 10 проверенных способов не испортить праздник
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    Новый год без похмелья: 10 проверенных способов не испортить праздник

    13:27  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:27  30 Декабря 2017
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    Новый год без похмелья: 10 проверенных способов не испортить праздник

    Как подготовиться и встретить Новый год так, чтобы 1 января чувствовать себя бодро и радостно? Самый простой вариант — отказаться от алкоголя, ограничить себя в еде и лечь спать сразу после боя курантов. Но традиции праздника предполагают иной сценарий. Федеральное агентство новостей рассказывает, как отпраздновать с минимальными потерями для здоровья и самочувствия.

    Правильно питаться накануне

    Чтобы организм справился с большим количеством угощений и напитков, нужно соблюсти несколько несложных рекомендаций.

    Самое главное — не садиться за праздничный стол голодным, иначе вы рискуете переесть.

    В течение дня 31 декабря нужно правильно питаться — еда должна быть богатой витаминами и микроэлементами, сытной, но не перегружающей желудок и печень, то есть ничего жирного, жареного и копченого. Идеальны в этом плане каши, овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба, отруби.

    Непосредственно перед застольем следует съесть продукты, замедляющие всасывание алкоголя. Это могут быть яйца, жидкая рисовая каша со сливочным маслом, авокадо, молочные продукты. И обязательно выпейте свежезаваренный чай с мятой или лимоном. Такой напиток будет полезен и после праздника.

    Новый год без похмелья: 10 проверенных способов не испортить праздник

    Пить много воды

    В течение всего дня накануне застолья нужно пить много чистой негазированной воды — не менее полутора литров за день.

    Обильное питье и во время праздника считается хорошей профилактикой обезвоживания, которое сопровождает любое похмелье. Скорость всасывания алкоголя прямо пропорциональна концентрации спирта в организме: чем больше он разбавлен другой жидкостью, тем меньше шансов страдать от головной боли, тошноты, головокружения с утра.

    Главное, не пить за столом сладкие газированные напитки, которые, напротив, ускоряют опьянение и усугубляют похмелье.

    Поспать перед праздником

    Не лишним будет выспаться перед праздником. Постарайтесь найти в предпраздничной суете хотя бы полтора часа на сон. Этого будет достаточно, чтобы набраться сил для ночных гуляний и повысить сопротивляемость организма воздействию алкоголя.

    Принять «разгонную» дозу алкоголя

    Некоторые врачи советуют за полтора-два часа перед обильным застольем принять так называемую гомеопатическую дозу алкоголя — не более 50 граммов водки или коньяка. Это подготовит печень к дальнейшим возлияниям.

    Также подойдет коктейль из водки с тоником, поскольку содержащийся в тонике хинин благотворно влияет на ферментную систему, облегчая усвоение алкоголя.

    Новый год без похмелья: 10 проверенных способов не испортить праздник

    Не смешивать напитки

    Эксперты единодушны в том, что нельзя смешивать алкогольные напитки. Да и выбирать, что именно вы будете пить за новогодним столом, тоже нужно с умом.

    Во-первых, алкоголь должен быть качественным.

    А во-вторых, следует помнить, что самое сильное похмелье бывает после употребления бренди, коньяка и виски. Усугубляют похмелье содержащиеся в этих спиртных напитках конгенер, танин, дубильные вещества и эллаговая кислота.

    Тяжелое похмелье бывает и после красного вина, поскольку в нем одновременно содержатся этанол и метанол. А шампанское опасно из-за сахара и обилия углекислого газа, который позволяет алкоголю быстрее поступать в кровь.

    Правильно закусывать

    Некоторые советуют закусывать крепкий алкоголь жирной пищей, другие говорят, что надо налегать на блюда, содержащие яйца, поскольку в них есть аминокислота цистеин, снижающая токсичное действие алкоголя. Гастроэнтерологи чаще рекомендуют закусывать овощами и фруктами, а также морепродуктами и нежирной рыбой.

    Но грамотно закусывать — не значит много. Плотная жирная пища вместе с избыточными дозами алкоголя — это выстрел в печень и желудочно-кишечный тракт, поскольку им придется переваривать не только алкогольные токсины, но и тяжелую еду. К тому же, обильная закуска создает иллюзию трезвости, человек пьет больше нормы, алкоголь копится в желудке, а на утро «выстреливает» неприятными симптомами.

    Новый год без похмелья: 10 проверенных способов не испортить праздник

    Танцевать

    Лучше всего делать продолжительные паузы между новогодними тостами и вставать из-за стола, чтобы подвигаться. Для этого можно придумать подвижные конкурсы или просто танцевать.

    Советуют также выходить на свежий воздух и там немного разминаться — так наполняются кислородом не только легкие, но и мышцы, что способствует быстрому окислению этилового спирта и выведению вредных веществ из организма.

    Нет возможности покинуть пределы квартиры в новогоднюю ночь — чаще ее проветривайте. И старайтесь не курить. Никотин усиливает опьянение и похмельный синдром.

    Принять «антипохмельные» препараты

    Их можно разделить на два вида — те, которые принимаются до застолья, и те, которые следует пить после него.

    Перед празднованием можно принять 5-10 таблеток активированного угля или другие абсорбенты. Также до застолья рекомендуют принимать пищеварительные ферменты (мезим, креон).

    Если похмелья миновать не удалось, то с утра некоторые спасаются препаратами, которые облегчают состояние. На первом месте здесь — аспирин, содержащийся в том числе и в антипохмельных «шипучках». Но он эффективен только в том случае, если после праздника прошло 6-8 часов. В противном случае аспирин может быть опасен.

    Новый год без похмелья: 10 проверенных способов не испортить праздник

    Прибегнуть к народным средствам

    Восстанавливают нарушенный кислотно-щелочной баланс такие продукты, как рассол, квашеная капуста, соленые огурцы. Микроэлементы, содержащиеся в солениях, облегчают состояние организма при интоксикации.

    Кого-то спасают кисломолочные напитки вроде тана, айрана и кефира. Но и чай с лимоном и медом, негазированная минеральная вода тоже хорошо помогают. Пить надо как можно больше, но небольшими порциями. А вот от кофе, имеющего обезвоживающее свойство, лучше отказаться.

    При похмелье также полезен горячий куриный бульон, который поможет раздраженному желудку.

    Больше не пить

    Наркологи советуют тем, кто перебрал в Новый год, отлежаться на следующий день, но не лечить подобное подобным, поскольку это прямой путь к алкоголизму. Перетерпеть абстинентный синдром помогают также янтарная или лимонная кислота и настойка элеутерококка.

    Перетерпеть неприятное состояние поможет теплая ванна с маслами розмарина и лаванды, которые выводят токсины, неспешные прогулки на свежем воздухе.

    Универсального рецепта, как избавиться от похмелья, конечно же, нет. Но есть одна проверенная мудрость — соблюдать умеренность во всем. Берегите себя, будьте здоровы и хорошего вам Нового года!

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #новый год #новый год 2018 #похмелье #средство от похмелья #как встретить новый год
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