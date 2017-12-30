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Россия учтет при военном планировании развертывание системы ПРО в Японии — МИД
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    Россия учтет при военном планировании развертывание системы ПРО в Японии — МИД

    13:01  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  30 Декабря 2017
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    Россия учтет при военном планировании развертывание системы ПРО в Японии — МИД

    Москва, 30 декабря. В своем военном планировании Россия учтет размещение в Японии наземных комплексов противоракетной обороны, заявил в субботу замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, в Москве приняли во внимание заявление японского МИД, утверждающего, что размещаемая противоракетная система будет управляться из Токио и что она якобы не несет угрозы России и другим соседним государствам.

    Однако дипломат напомнил, что Япония давно участвует в создании азиатского сегмента глобальной системы ПРО США, и об этом всем хорошо известно.

    «Еще в 2006 году подписано американо-японское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области противоракетной обороны. В соответствии с ним ведутся совместные разработки противоракет новейшего поколения», — напомнил Рябков.

    Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

    Замглавы МИД РФ отметил, что технически комплексы, которые размещаются на территории Японии, идентичны американским и могут запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия.

    «Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создает для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании», — подчеркнул Рябков.

    Он обратил внимание японских коллег на то, что, допуская на своей территории размещение ПРО, они становятся соучастниками нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и призвал Токио еще раз взвесить, насколько Япония заинтересована в таком шаге.

    Россия учтет при военном планировании развертывание системы ПРО в Японии — МИД

    Напомним, на прошлой неделе правительство Японии приняло решение разместить в 2023 году на севере и юго-западе острова Хонсю два американских комплекса ПРО Aegis Ashore. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее уже сообщила, что размещение ПРО на территории Японии негативно скажется на отношениях Москвы и Токио.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #япония #сша #про
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