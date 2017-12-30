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Украина
Украинская правозащитница высмеяла власти Украины, обменявшие пленных на изменников
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    Украинская правозащитница высмеяла власти Украины, обменявшие пленных на изменников

    13:20  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  30 Декабря 2017
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    Украинская правозащитница высмеяла власти Украины, обменявшие пленных на изменников

    Киев, 30 декабря. Правозащитница Татьяна Монтян прокомментировала обмен военнопленных между самопровозглашенными донбасскими республиками и Киевом.

    В своем Facebook Монтян опубликовала ссылку на украинские СМИ, где утверждается об ошибке во время процедуры обмена пленными, оставив комментарий, что Украину давно никто так не обманывал.

    В указанной статье утверждается, что Киев освободил из плена ЛНР мужчину (Виталия Швайко), которого некоторое время назад скандально известный интернет-портал «Миротворец» внес в список «предателей Украины».

    Напомним, 27 декабря на Украине состоялся обмен пленными и задержанными лицами. Донецкой и Луганской народным республикам передали 165 и 73 человека, Киеву — 73-х пленных. Между тем, в ДНР рассказали об уловке Киева во время обмена пленными.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #пленные
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