Украинская правозащитница высмеяла власти Украины, обменявшие пленных на изменников

Киев, 30 декабря. Правозащитница Татьяна Монтян прокомментировала обмен военнопленных между самопровозглашенными донбасскими республиками и Киевом.

В своем Facebook Монтян опубликовала ссылку на украинские СМИ, где утверждается об ошибке во время процедуры обмена пленными, оставив комментарий, что Украину давно никто так не обманывал.

В указанной статье утверждается, что Киев освободил из плена ЛНР мужчину (Виталия Швайко), которого некоторое время назад скандально известный интернет-портал «Миротворец» внес в список «предателей Украины».

Напомним, 27 декабря на Украине состоялся обмен пленными и задержанными лицами. Донецкой и Луганской народным республикам передали 165 и 73 человека, Киеву — 73-х пленных. Между тем, в ДНР рассказали об уловке Киева во время обмена пленными.