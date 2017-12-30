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Украина
Украинский депутат опубликовал подборку «зрадофильских» новостей
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    Украинский депутат опубликовал подборку «зрадофильских» новостей

    13:07  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  30 Декабря 2017
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    «Это зрадофильство?»: украинский депутат раскритиковал политику Киева

    Киев, 30 декабря. Депутат Криворожского городского совета Николай Колесник, ознакомившись с утренними сообщениями СМИ, опубликовал подборку «зрадофильских» новостей на своей странице в Facebook.

    В посте он кратко перечислил субботние новости, подводящие итоги уходящего года, и оценил изменения, которые в течение 12 месяцев произошли на Украине.

    По словам Колесника, электроэнергия в стране становится дороже, при этом транши Украине не дают, поскольку мировое сообщество знает о коррупции в Киеве. В то же время незначительные повышения пенсий и зарплат, как отметил депутат, быстро нивелируются ростом цен и инфляцией.

    «Все повышение заработной платы, повышение пенсий быстро нивелируется ростом цен и инфляцией, ну а если курс обвалится, то будет, как контрольный в затылок кошелька. Никакое перемирие, ни новогоднее, ни рождественское, не действует, есть погибшие, есть раненые. Это утренние новости. Может где-то ошибся? Это зрадофильство?» — написал он.

    «Это зрадофильство?»: украинский депутат раскритиковал политику Киева

    Напомним, в середине декабря 2017 года произошел резкий обвал украинской гривны. Так, к вечеру 15 декабря курс составил 27,71-27,74 гривен за доллар. За сутки украинская валюта обесценилась на 20 копеек. При этом украинские экономисты спрогнозировали дальнейшее падение курса гривны в 2018 году «из-за грубых просчетов» властей страны.

    Кроме того, в декабре Еврокомиссия отказала Киеву предоставить третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Как объяснили в Брюсселе, Украина выполнила не все требования, которые являлись условием для оказания ей финансовой помощи.

    В конце текущего месяца Контактная группа в Минске договорилась установить с 23 декабря режим тишины в Донбассе в преддверии новогодних и рождественских праздников. Однако из Донецкой и Луганской народных республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #мнение #колесник
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