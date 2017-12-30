Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями с Новым годом и Рождеством к главам зарубежных государств и правительств, а также руководителям международных организаций.

Президент России в преддверии наступающего 2018 года обратился к мировым лидерам с поздравлениями. В посланиях президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, главе Белоруссии Александру Лукашенко, лидеру Армении Сержу Саргсяну и главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву Путин отметил 25-летие установления дипломатических отношений их стран с Россией.

О необходимости конструктивного российско-американского диалога Путин рассказал в поздравлении главе США Дональду Трампу. В поздравлении главе Турции Тайипу Эрдогану лидер России обратил внимание на заметное продвижение вперед «в развитии двустороннего сотрудничества в ряде областей».

Также поздравления от президента России получили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Сирии Башар Асад и председатель КНР Си Цзиньпин.

Путин направил послания президентам Южной Осетии Анатолию Бибилову, Аргентины Маурисио Макри, Бразилии Мишелу Темера и многим другим мировым лидерам.

За конструктивное сотрудничество в 2017 году глава России поблагодарил Папу Римского Франциска. Поздравления из Кремля также получили генсек ООН Антониу Гутерреш, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, почетный президент МОК Жак Рогге, президент МОК Томас Бах и многие другие.