Путин пообещал Асаду поддержку в защите суверенитета Сирии

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Новым годом президента Сирии Башара Асада отметил, что Россия будет и далее оказывать содействие по защите государственного суверенитета САР.

Россия будет оказывать поддержку в защите государственного суверенитета Сирии, отметил президент Владимир Путин в поздравлении сирийского коллеги. Российский лидер «выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему».

Глава государства подчеркнул, что победа на террористами и нормализация ситуация в Сирии отвечает интересам мирового сообщества, в том числе стран ближневосточного региона. Президент России подтвердил, что Москва будет содействовать продвижению политического урегулирования, а также восстановлению экономики САР.