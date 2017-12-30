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Путин пообещал Асаду поддержку в защите суверенитета Сирии
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    Путин пообещал Асаду поддержку в защите суверенитета Сирии

    12:13  30 Декабря 2017  /обновлено: 12:20  30 Декабря 2017
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    Путин пообещал Асаду поддержку в защите суверенитета Сирии

    Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Новым годом президента Сирии Башара Асада отметил, что Россия будет и далее оказывать содействие по защите государственного суверенитета САР.

    Россия будет оказывать поддержку в защите государственного суверенитета Сирии, отметил президент Владимир Путин в поздравлении сирийского коллеги. Российский лидер «выразил искреннюю надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему». 

    Глава государства подчеркнул, что победа на террористами и нормализация ситуация в Сирии отвечает интересам мирового сообщества, в том числе стран ближневосточного региона. Президент России подтвердил, что Москва будет содействовать продвижению политического урегулирования, а также восстановлению экономики САР. 

    Путин пообещал Асаду поддержку в защите суверенитета Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сирия #асад #новый год
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