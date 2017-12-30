Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

Москва, 30 декабря. После поражения в Сирии террористическая организация ИГ1 (запрещена в РФ) готова взять на себя ответственность за любой теракт, чтобы привлечь в свою ряды новых членов, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По словам Шхагошева, имидж группировки серьезно пострадал, и теперь террористы будут пытаться восстановить свой авторитет, «присваивая даже чужие террористические акты».

«Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды все новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты. Это им сейчас необходимо для рекламы. ИГ сейчас готовы ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы то ни было», — приводит слова депутата РИА Новости.

Как подчеркнул Шхагошев, несмотря на то, что ИГ (запрещенная в РФ организация) взяло на себя ответственность за теракт, устроенный 27 декабря в одном из супермаркетов сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге, правоохранители должны самостоятельно раскрыть преступление.

«Важно быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем», — добавил Шхагошев.

Напомним, в среду вечером в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

В результате взрыва пострадали 18 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв терактом.

Ранее СМИ сообщили, что ответственность за взрыв в петербургском супермаркете взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.