18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА освободила восемь поселений в провинции Хама
Весь мир
Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

    12:14  30 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  30 Декабря 2017
    154

    Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

    Москва, 30 декабря. После поражения в Сирии террористическая организация ИГ1 (запрещена в РФ) готова взять на себя ответственность за любой теракт, чтобы привлечь в свою ряды новых членов, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

    По словам Шхагошева, имидж группировки серьезно пострадал, и теперь террористы будут пытаться восстановить свой авторитет, «присваивая даже чужие террористические акты».

    «Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды все новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты. Это им сейчас необходимо для рекламы. ИГ сейчас готовы ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы то ни было», — приводит слова депутата РИА Новости.

    Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

    Как подчеркнул Шхагошев, несмотря на то, что ИГ (запрещенная в РФ организация) взяло на себя ответственность за теракт, устроенный 27 декабря в одном из супермаркетов сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге, правоохранители должны самостоятельно раскрыть преступление.

    «Важно быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем», — добавил Шхагошев.

    Напомним, в среду вечером в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

    В результате взрыва пострадали 18 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв терактом.

    Ранее СМИ сообщили, что ответственность за взрыв в петербургском супермаркете взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #иг #взрыв #теракт #петербург #шхагошев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        Депутат Госдумы: После поражения в Сирии ИГ готово взять ответственность за любой теракт

        12:14   30 Декабря 2017
        154
        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        Путин напомнил Трампу о необходимости выстраивать конструктивный диалог с Россией

        12:09   30 Декабря 2017
        157
        Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

        Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

        8:05   30 Декабря 2017
        446
        Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

        Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

        6:05   30 Декабря 2017
        631