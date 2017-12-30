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«Спартак» готов активировать опцию выкупа Ташаева
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    «Спартак» готов активировать опцию выкупа Ташаева

    12:13  30 Декабря 2017  /обновлено: 12:13  30 Декабря 2017
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    Игрок ФК «Динамо» Александр Ташаев (слева) 

    Москва, 30 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Спартак» планирует активировать опцию о выкупе в новом контракте с «Динамо» полузащитника Александра Ташаева.

    Отмечается, что красно-белые планируют подписать 23-летнего футболиста следующим летом. По сообщениям СМИ, сумма выкупа в новом контракте Ташаева составляет два миллиона евро. 

    Вчера было объявлено о том, что «Динамо» продлило контракт с Ташаевым на два года: предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до лета 2018-го. 

    В текущем сезоне на счету игрока 17 матчей, 4 гола и 3 результативных передачи.

    Автор: Алексей Громов
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    #спартак #динамо #ташаев
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