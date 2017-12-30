«Спартак» готов активировать опцию выкупа Ташаева

Москва, 30 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Спартак» планирует активировать опцию о выкупе в новом контракте с «Динамо» полузащитника Александра Ташаева.

Отмечается, что красно-белые планируют подписать 23-летнего футболиста следующим летом. По сообщениям СМИ, сумма выкупа в новом контракте Ташаева составляет два миллиона евро.

Вчера было объявлено о том, что «Динамо» продлило контракт с Ташаевым на два года: предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до лета 2018-го.

В текущем сезоне на счету игрока 17 матчей, 4 гола и 3 результативных передачи.